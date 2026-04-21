الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ناسا تشعل الجدل بين الخيال والعلم.. هل توجد حشرات على المريخ؟

حشرات على المريخ
حشرات على المريخ
أمينة الدسوقي

في الأيام الأخيرة، عادت صور ملتقطة من سطح المريخ لتشعل موجة جديدة من الجدل على مواقع البحث والمنتديات العلمية، بعد أن رأى بعض المتابعين فيها ما يشبه “حشرات مجنحة” وكائنات شبيهة بالزواحف تختبئ بين تضاريس الكوكب الأحمر. 

وبين الدهشة والفضول، تساءل كثيرون هل يمكن أن تكون هذه الصور دليلاً على وجود حياة معقدة خارج الأرض؟

الصور التي أثارت هذه الضجة التقطتها مركبات تابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، وعلى رأسها العربة الجوالة كيوريوسيتي التي تجوب سطح المريخ منذ سنوات، وترسل آلاف الصور عالية الدقة إلى الأرض.

تفسيرات مثيرة للجدل

أعاد عالم الحشرات ويليام روموسر إشعال هذا الجدل بعدما نشر تحليلات لصور متاحة للعامة، رأى فيها أشكالاً تشبه كائنات ذات أجنحة وأرجل منتظمة، بل وذهب إلى القول إن “الحياة كانت ولا تزال موجودة على المريخ”.

وقد عرض ملاحظاته خلال اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الحشرات، مشيراً إلى أن بعض الأشكال تبدو وكأنها في حالة حركة أو تفاعل مع محيطها.

هذه الادعاءات لاقت رواجاً واسعاً مع تزايد إتاحة صور المريخ عالية الجودة للباحثين المستقلين والجمهور، ما فتح الباب أمام قراءات وتأويلات خارج الأطر العلمية التقليدية.

التفسير العلمي ظاهرة “الباريدوليا”

في المقابل، يرفض معظم علماء الكواكب هذه التفسيرات رفضاً قاطعاً، مستندين إلى مفهوم نفسي معروف يُسمى “الباريدوليا”، وهو ميل الدماغ البشري لرؤية أشكال مألوفة  كوجوه أو حيوانات في أشياء عشوائية.

ويؤكد الخبراء أن ما يراه البعض “حشرات” ليس سوى صخور وتشكيلات جيولوجية نحتتها الرياح والتعرية على مدى ملايين السنين.

 وفي علم دراسة الكواكب، تمثل هذه الظاهرة تحدياً حقيقياً عند تحليل الصور القادمة من بيئات غريبة وغير مألوفة للعين البشرية.

ماذا تبحث عنه بعثات المريخ فعلياً؟

بعثات ناسا الحالية لا تبحث عن حشرات أو كائنات معقدة، بل تركز على مؤشرات الحياة الميكروبية القديمة.

وفي هذا السياق، حققت العربة الجوالة بيرسيفيرانس اكتشافات مهمة، من بينها تكوينات صخرية في موقع يُعرف باسم شلالات تشيافا، والتي قد تمثل دليلاً كيميائياً على بيئة كانت صالحة للحياة قبل مليارات السنين.

كما عثرت المركبات على مواد عضوية وتكوينات جيولوجية ارتبطت بوجود الماء قديما، وهو عنصر أساسي لتطور الحياة ومع ذلك، يؤكد العلماء أن هذه المؤشرات لا تعد دليلا قاطعاً على وجود حياة.

بين الأمل والواقع العلمي

فكرة وجود حشرات تطير على المريخ تبدو جذابة ومثيرة للخيال، لكنها حتى الآن تبقى ضمن نطاق التأويل البصري، لا الأدلة العلمية.

ومع ذلك، فإن هذا الجدل يكشف جانباً إنسانياً مهما شغف البشر الدائم بالبحث عن حياة خارج كوكبهم.

وحتى تتوفر أدلة دامغة، سيبقى المريخ محتفظاً بأسراره، بينما يواصل العلم محاولاته لفك ألغاز الكوكب الأحمر بعيداً عن خداع العين واندفاع الخيال.

صورة أرشيفية

معاشات مايو 2026

هاني شاكر

الدواجن

خالد منتصر وضياء العوضي

اسعار الذهب اليوم

صلاة الحاجة

الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب

نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

