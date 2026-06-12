سهير جودة تتغزل في كايلا ابنة دنيا سمير غانم: طفولة استثنائية وبراءة نادرة تخطف القلوب

أشادت الإعلامية سهير جودة بكايلا، ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدة أنها تمتلك حضورًا لافتًا وشخصية مميزة رغم صغر سنها.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على «فيسبوك» أن بعض الأطفال يلفتون الأنظار بسبب انتمائهم لعائلات مشهورة، بينما يبرز آخرون لأسباب مختلفة تمامًا، معتبرة أن كايلا من هذه الفئة التي تفرض حضورها بهدوء وعفوية.

وأضافت أن كايلا لا تسعى إلى جذب الكاميرات أو تصدر المشهد، لكنها استطاعت أن تكون محط اهتمام الكثيرين ببراءتها وحضورها الهادئ، مشيرة إلى أن ملامحها دفعت البعض للبحث عن أوجه شبه بينها وبين جدتها الراحلة دلال عبد العزيز أو والدتها دنيا سمير غانم.

وأكدت الإعلامية أن أجمل ما يميز كايلا هو أنها تبدو صاحبة شخصية مستقلة لا تحاول أن تكون نسخة من أحد، لافتة إلى أنها ما زالت تحتفظ ببراءة الطفولة وبساطتها في وقت يسعى فيه كثير من الأطفال إلى الظهور بصورة أكبر من أعمارهم.

واختتمت سهير جودة حديثها مؤكدة أن كايلا تمثل نموذجًا لطفولة حقيقية وعفوية، ووصفتها بأنها «حالة طفولة استثنائية» نجحت في ملامسة قلوب المتابعين.