10 ملايين محل تجاري في مصر المرخص منها 20% فقط.. تفاصيل

كشف الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المحال التجارية في مصر، ولكن توجد دراسات أشارت إلى وجود أكثر من 10 ملايين محل.

وتابع الحسين حسان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسبة التراخيص بين هذه المحال لا يتجاوز 20 %.

وأردف أن قلة نسبة التراخيص بسبب البيروقراطية التي كانت موجودة، موضحا أن هذا أهم منظومات الإصلاح الإداري في الإدارة المحلية بعد منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد التعديات.

وأكد الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن تراخيص المحال التجارية يعد بمثابة الخطوة الثانية في إنجازات الإدارة المحلية بالنسبة للحوكمة.