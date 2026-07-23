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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية يحرر 811 محضراً لأصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٧/١١ م  إلى ٢٠٢٦/٧/١٨  و أسفرت تلك الجهود، عن تحرير (٨١١) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلي أنه تم تحرير (٥٢٣)محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن ،انتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير (٢٨٨) محضر حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين.

اكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات اليومية الأسواق والمخابز والأنشطة

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