قصف معبر العبدلي.. إيران تشن هجوما بطائرات مسيرة على الحدود الكويتية العراقية

شنت القوات الإيرانية هجوماً بطائرات مسيرة على شمال الكويت يوم الخميس، وفقاً لوزارة الدفاع الكويتية، في إطار تصعيد طهران لهجماتها على دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية اللواء سعود عبد العزيز، في بيان، أن الهجوم على معبر العبدلي الحدودي مع العراق "أسفر عن أضرار مادية".

وأضاف البيان أنه لم يسفر الهجوم عن أي إصابات أو وفيات، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة الكويتية "المستمرة واستعدادها الدائم لحماية حدود البلاد".

وتعرضت دول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، من بينها البحرين، لقصف إيراني متكرر في الأيام الأخيرة، وذلك بعد تصعيد واشنطن لهجومها على إيران عقب هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز.