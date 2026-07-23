الكويت ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا، القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأعدتهما خطوة مهمةً تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمنت وزارة الخارجية الكويتية موقف الحكومتين الهولندية والبلجيكية، المنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي، التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.