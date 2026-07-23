وظائف شاغرة لسائقي قطارات المترو والعاصمة.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت شركة «RATP Dev Mobility Cairo» للنقل، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة سائق قطار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة المستمرة لتدعيم فرق التشغيل بكوادر وفنيين مؤهلين يعززون معايير السلامة والجودة في منظومة النقل الذكي.

الموعد ومكان المقابلات

وأوضحت الشركة عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة "فيسبوك" تفاصيل موعد ومكان استقبال المتقدمين:

التاريخ والوقت: يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

المكان: المعهد القومي للنقل، الكائن في 151 شارع النصر بمدينة نصر، بجوار نادي السكة الحديد.

الطلب الأساسي: التوجه المباشر في الموعد المحدد مصحوبين بنسخة حديثة من السيرة الذاتية ($CV$).

المؤهلات والشروط المطلوبة

وحدد الإعلان عدداً من الاشتراطات والمسارات التعليمية الواجب توافرها في المتقدمين:

المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل فني (متوسط أو فوق متوسط) أو مؤهل هندسي.

التخصصات المقبولة:

الإلكترونيات

الكهرباء

الميكانيكا

الاتصالات

الخبرة العملية: التقديم متاح لحديثي التخرج وحتى أصحاب الخبرة (من 0 إلى 3 سنوات) في مجال فني ذي صلة.

وتستهدف الشركة دعم عمليات التشغيل للخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة الإدارية بكفاءات قادرة على استيعاب تكنولوجيا النقل الحديثة والتكيف مع أعلى معايير الأمان الدولية أثناء إدارة وحركة القطارات على الشابكة.

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية وأكاديمية

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب التقدم لشغل 6 من الوظائف القيادية والأكاديمية المتميزة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالمعهد وتدعيمها بالكفاءات الأكاديمية القادرة على إعداد كوادر تكنولوجية وفنية مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل السككي.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المعلن عنها تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالإضافة إلى لائحة المعهد.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف الست المتاحة ما يلي:

1. وكيل للمعهد (بدرجة أستاذ مساعد).

2. أستاذ مساعد (تخصص الهندسة الميكانيكية).

3. أستاذ مساعد (تخصص الهندسة الكهربائية).

4. مدرس (تخصص الهندسة الميكانيكية).

5. مدرس (تخصص الهندسة الكهربائية).