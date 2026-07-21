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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دراسات ولغة إنجليزية.. خطوات وطريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد

معلم مساعد
معلم مساعد
قسم الخدمات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمادتي "الدراسات الاجتماعية" و"اللغة الإنجليزية"، من بين العاملين المستعان بهم للعمل بنظام الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز، أن الاستعلام عن النتائج أصبح متاحاً الآن لجميع المتقدمين إلكترونياً ، وبطريقة ميسرة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

بمشاركة نخبة من كبار المعلمين وبالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة على مدار يومين لدعم الطلاب قبل الامتحانات

خطوات وطريقة الاستعلام عن النتيجة

يمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم فوراً عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg
  2. كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
  3. إدخال رقم التقديم والاستعلام عن حالة النتيجة.

فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين

وفي إطار الحرص على شفافية المسابقات الحكومية وتكافؤ الفرص، أعلن الجهاز عن فتح باب التظلمات على نتائج الامتحان الإلكتروني:

تدريب المعلمين الجدد بجنوب سيناء
  • تاريخ بدء التظلمات: تبدأ اعتباراً من غدٍ.
  • مدة التقديم: تستمر فترة التظلمات لمدة أسبوعين متتاليين.
  • آلية التقديم: يُتاح تقديم التظلم إلكترونياً من خلال بوابة الوظائف الحكومية ذاتها، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة تنظيمياً بهذا الشأن.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى جانب الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع أولاً بأول على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالمسابقات وإجراءات المرحلة المقبولة.

4000 وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الخاص بمسابقة شغل عدد (4000) وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية.

اثناء تدريب المعلمين

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي، ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg.

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات على نتائج الامتحان اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، وفقا للضوابط والاجراءات المقررة بهذا الشأن، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

35 مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام 

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كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم للتعاقد بنظام الاستعانة مع عدد (35) مهندس ميكانيكا للعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة.

وأوضح الجهاز أن من بين شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة (تخصص ميكانيكا سيارات) بتقدير عام جيد فأعلى، وألا يزيد سنه على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، مع استيفاء باقي الشروط والمستندات المطلوبة الواردة بالإعلان.

كما أشار الجهاز إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة من 22 يوليو 2026 حتى 5 أغسطس 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

تدريب المعلمين على المناهج المطورة بأسيوط

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على شروط الإعلان والتقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg.

معلم مساعد معلم مساعد مادة التنظيم والإدارة مسابقة معلم مساعد نظام الحصة

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