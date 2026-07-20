صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

في إطار اهتمام الدولة بملف الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، تواصل مبادرة رئيس الجمهورية لـ رعاية كبار السن تقديم خدماتها النوعية، وفي مقدمتها خدمات الدعم والصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ولكي يسهل على الأهالي والمسنين الوصول لهذه الخدمة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خريطة المستشفيات والعيادات المخصصة لاستقبال كبار السن، ومواعيد عملها بمختلف المحافظات.

و​في هذا التقرير، نستعرض الدليل الكامل لأماكن وعناوين ومواعيد هذه العيادات لتسهيل حجز الخدمة:

أولاً: القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري

و​تشمل العيادات المتاحة في هذه الأقاليم العناوين والمواعيد التالية:

​القاهرة: مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان (1 شارع صلاح سالم - بجوار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مدينة نصر). المواعيد: الأحد والخميس.

​القليوبية: مستشفى الخانكة (شارع المستشفى المركزي بجوار التأمين الصحي - نهاية شارع المحكمة الجديدة - مدينة الخانكة). المواعيد: يوم الأحد.

​الإسكندرية: ​

مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (شارع النبوي للمهندس - الملاحة - المنتزة) - المواعيد: الأحد والأربعاء.

​مركز عباس حلمي للصحة النفسية وعلاج الإدمان (18 طريق الإسكندرية مطروح - بجوار أبراج العائلة البيطاش العجمي) - المواعيد: السبت.

​طنطا: مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان (شارع عبد الحي مشهور - متفرع من شارع الجيش - بجوار مستشفى طنطا الجامعي). المواعيد: السبت والإثنين.

​الدقهلية: مستشفى الدميرة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (قرية دميرة "السرايا" - مركز طلخا). المواعيد: السبت والإثنين.

​دمياط: مستشفى دمياط للصحة النفسية وعلاج الإدمان (مدخل دمياط الجديدة - طريق المطار). المواعيد: كل أيام الأسبوع ماعدا السبت.

​المنوفية: مستشفى ميت سراج للصحة النفسية وعلاج الإدمان (مركز قويسنا). المواعيد: الخميس.

​الغربية: مركز شبرا قاص (قرية شبرا قاص - مركز السنطة). المواعيد: كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

ثانياً: محافظات الصعيد

كما ​امتدت خدمات المبادرة الرئاسية لتغطي محافظات الوجه القبلي من خلال المقرات التالية:

​بني سويف: مستشفى بني سويف للصحة النفسية وعلاج الإدمان (كورنيش النيل - خلف مستشفى بني سويف العام). المواعيد: الأحد.

​المنيا: مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان (خلف جهاز مدينة المنيا الجديدة). المواعيد: الإثنين.

​سوهاج:

مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

​المقر الحالي المؤقت: (لحين الانتهاء من تطوير المقر الدائم) طريق ناصر الزراعي بأخميم، مركز أخميم، سوهاج بجوار مستشفى أخميم المركزي.

​المقر الدائم وهو تحت التطوير: مستشفى سوهاج للصحة النفسية - شارع التحرير بجوار مستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية بسوهاج. ​المواعيد: الثلاثاء.

الاستفسار والدعم

و​أتاحت وزارة الصحة والسكان قنوات تواصل مباشرة للمواطنين للرد على كافة الاستفسارات وتسهيل الحجز، وذلك من خلال الخطوط الساخنة التالية: