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نظام جديد من النقل العام لدفع تذاكر الأتوبيسات.. تفاصيل الكارت الذكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نظام جديد من النقل العام لدفع تذاكر الأتوبيسات.. تفاصيل الكارت الذكي

النقل العام
النقل العام
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن إطلاق منظومة "الكارت الذكي" الجديد لركوب الأتوبيسات. 

ويأتي هذا النظام لتوفير تجربة تنقل أكثر سهولة وتطوراً، والحد من المعاملات النقدية الورقية داخل وسائل النقل العام.

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​وفيما يلي تفاصيل المنظومة الجديدة، وأماكن الحصول على الكارت، وطرق شحنه:

​المزايا المالية للحصول على الكارت

الكارت مجاناً: يُصرف الكارت للمواطنين مجاناً بدون أي دفع مقدم.

الحد الأدنى للشحن: تبلغ قيمة أول شحنة للكارت 50 جنيهاً.

آلية خصم قيمة الكارت: تبلغ القيمة الفعلية للكارت 80 جنيهاً، ولكن تيسيراً على المواطنين، لن يتم دفعها مقدماً؛ بل سيتم خصمها على دفعات ميسرة بواقع 5 جنيهات فقط مع كل عملية شحن جديدة يقوم بها الراكب.

​أولاً: أماكن شراء الكارت الذكي

و​وفرت الهيئة طريقتين ميسرتين للحصول على الكارت:

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مع السائقين: مباشرة على متن الأتوبيسات التي تعمل بالنظام الجديد.

منافذ شركة "طوالي" في المواقف الرئيسية:

  • ​موقف عبد المنعم رياض.
  • ​موقف أحمد حلمي.
  • ​موقف العباسية.
  • ​موقف الحدائق.

​ثانياً: طرق شحن الكارت الذكي

و​تتعدد خيارات الشحن لتناسب كافة فئات الركاب، وتشمل:

تطبيق "طوالي": الشحن الفوري عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنية الـ NFC.

النقل العام

منافذ شركة "طوالي": المتواجدة في المواقف الرئيسية المذكورة أعلاه.

داخل الأتوبيس: إمكانية الشحن المباشر أثناء الرحلة.

​مميزات النظام الجديد

و​تهدف هيئة النقل العام من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق حزمة من المزايا الخدمية، أبرزها:

  • ​دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة النقل الجماعي.
  • ​مساعدة الركاب في تسريع وتسهيل حركة الركوب والنزول.
  • ​تقليل التعامل النقدي (الكاش) لزيادة الأمان والشفافية.
هيئة النقل العام
  • ​سرعة إصدار التذاكر لتفادي الازدحام والتكدس.
  • ​توفير اقتصادي ملموس للرحلات القصيرة والطلبة.

جدول أسعار التذاكر بالتفصيل (النظام الجديد)

و​تم تقسيم التذاكر إلى فئات تناسب المسافات المختلفة (قصيرة، متوسطة، وطويلة)، وتختلف الأسعار بين الأتوبيسات العادية والمكيفة كالتالي:

  1. ربع تذكرة (مسافة قصيرة): 5 جنيهات
  2. نصف تذكرة (مسافة متوسطة): 8 جنيهات 
  3. تذكرة كاملة (مسافة طويلة): 13 جنيهاً

كيف تحصل على الكارت وتفعله؟

و​لتحفيز المواطنين على استخدام التكنولوجيا الجديدة، قدمت الهيئة تسهيلات متميزة للحصول على الكارت الذكي:

خطة لتطوير أتوبيسات هيئتي النقل العام

الكارت مجاناً: يتم الحصول على الكارت بدون دفع أي مقدم مالي.

الحد الأدنى للشحن: تبلغ قيمة أول شحن للكارت 50 جنيهاً.

سداد قيمة الكارت: تبلغ القيمة الإجمالية للكارت 80 جنيهاً، ولكن لا يتم دفعها مقدماً؛ بل تُخصم على دفعات مرنة بواقع 5 جنيهات فقط مع كل عملية شحن لاحقة

النقل العام هيئة النقل العام الكارت الذكي تذاكر الأتوبيسات أسعار التذاكر

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