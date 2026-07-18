انطلاق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية.. تعرف على الموعد

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، عن بدء أعمال التقديم واختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك لكليات (الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتجارة، والزراعة، والحقوق).

​مواعيد هامة وضوابط التقدم

ووفقًا لبيان الوزارة، من المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم قبل انطلاق الامتحانات بخمسة أيام، لمنح الإدارات المختصة الوقت الكافي لمراجعة الطلبات وتوزيع الطلاب على اللجان.

​وتقضي القواعد المنظمة بالسماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) من خريجي دفعة العام الماضي 2025 بالتقدم للاختبارات، شريطة ألا يكونوا قد تقدموا لها في العام الماضي، بالإضافة إلى خريجي دفعة العام الحالي 2026. وتتيح اللوائح للطلاب فرصة التقدم للمسابقة مرة واحدة فقط خلال عامين متتاليين (عام التخرج أو العام التالي له).

​أماكن عقد الاختبارات وتوزيع التخصصات

وحددت الوزارة المقار الجامعية التي ستُجرى بها الاختبارات تيسيرًا على الطلاب وتوزيعًا جغرافيًا لهم على النحو التالي:

​كليات التجارة: تُعقد الاختبارات في كليات التجارة بجامعات (القاهرة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، الزقازيق، بنها، وجامعة العاصمة).

​كليات الهندسة: تُجرى الامتحانات لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام 3 سنوات) والمعاهد الفنية الصناعية (نظام 5 سنوات) في كليات الهندسة بجامعات (القاهرة، كفر الشيخ، أسيوط، والزقازيق).

​كليات الزراعة: ​يُعقد اختبار خريجي المدارس الثانوية الزراعية (نظام 3 سنوات) في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

كما ​يُعقد اختبار خريجي المعهد الفني الصناعي "شعبة معامل بيولوجية" ودبلوم المدارس الفنية الزراعية (نظام 5 سنوات) في كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

​كليات الحقوق: تُعقد اختبارات خريجي المعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

​كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: تُجرى اختبارات الطلاب المتقدمين لها في كليات جامعات (القاهرة، الزقازيق، كفر الشيخ، وأسيوط).

​مسارات خاصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي إطار دعم الدولة للتعليم الفني الحديث، أتاح المجلس الأعلى للجامعات فرصة ذهبية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المتخصصة للالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للفرقة الأولى للعام الجامعي 2026/2027، بشرط الحصول على مجموع 75% فأكثر في شهادة الدبلوم لدفعتي 2025 (لمن لم يتقدم العام الماضي) و2026. وتضم هذه الفئات خريجي:

​مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية.

​مدرسة "آي تك" (I-TECH).

​مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات (تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات).

​مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية.

​خريجي المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بتخصصات (الرسم بالحاسب، البرامج، وصيانة الشبكات) من خريجي العام الحالي 2026.

​مرونة في الاختبارات والجمع بين الرغبات

وتيسيرًا على الطلاب، أعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي لاختبارات كليات الهندسة بالتوازي (في حال رغبتهم في ذلك)، على أن يلتزم الطالب بأداء الاختبارات المخصصة لكليات الهندسة. ويُمنح الناجحون منهم حرية الاختيار المطلقة في المفاضلة بين الالتحاق بكلية الهندسة أو كلية الحاسبات وفق رغبتهم.

​الجدير بالذكر أن الاختبارات ستكون في مستوى منهج الثانوية العامة، ويحق للطلاب أداء الامتحانات باللغة التي يفضلونها، سواء العربية أو الإنجليزية.

​ودعا المجلس الأعلى للجامعات الطلاب الراغبين في الاطلاع على الجداول الزمنية التفصيلية ومواعيد الاختبارات الدقيقة لكل تخصص، إلى زيارة موقعه الرسمي أو متابعة الصفحات الرسمية عبر: ​الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ​الصفحة الرسمية على فيسبوك.