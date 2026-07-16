ضوابط العمرة الجديدة 2026.. شروط هامة لشركات السياحة

في خطوة تستهدف إحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، أعلنت وزارة السياحة والأثار عن ضوابط جديدة للعمرة خلال العام الجاري لتنظيم سفر المعتمرين المصريين وكذلك ضوابط خاصة لشركات السياحة، مع إطلاق تطبيق رفيق لول مرة الذي أصبح شرط أساسي لكل من يرغب في أداء العمرة.

اعتمد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وأكد الوزير أن ضوابط موسم العمرة الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم منظومة رحلات العمرة، بعدما جاءت ثمرة مراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، وتضمنت عدداً من البنود والإجراءات الجديدة التي تطبق للمرة الأولى؛ بما يحقق مزيداً من التنظيم والمرونة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المعتمرين المصريين وشركات السياحة الجادة والملتزمة؛ بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

ضوابط العمرة الجديدة2026

أبرز ضوابط العمرة التي تم استحداثها لأول مرة:

1- إطلاق تطبيق "رفيق" الإلكتروني للمعتمرين المصريين ولمشرفي شركات السياحة

2-التزام شركات السياحة عند التعاقد بإخطار المعتمرين أو ذويهم بضرورة تحميل التطبيق وإنشاء حساب خاص لكل معتمر ورفع المستندات الدالة على التعاقد

3-إلزام شركات السياحة بالتفاعل الفوري مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر التطبيق وجميع القنوات الرسمية الأخرى

4- إلزام شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر .. وبإدراج بياناته وبيانات الرحلة على حقائب السفر

5- عدم جواز قيام شركات السياحة بالإعلان أو الترويج لبرامج العمرة إلا بعد إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية إلكترونياً .. واشتراط تضمين الإعلان لجميع مفردات برنامج العمرة

6- استثناء البرامج المنفذة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان لتمتد كحد أقصى إلى 35 يوماً

7- تنظيم آلية اعتماد رحلات العمرة الجديدة ... عدم السماح لأي شركة باعتماد رحلة عمرة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمريها

8- عدم السماح باعتماد رحلات جديدة خلال أشهر الذروة إلا بعد عودة رحلات الشركة وبما لا يجاوز وجود ثلاث رحلات بالمملكة

9- قيام شركات الطيران بتوفير وجبات مناسبة للمعتمرين حال تأخر رحلات الطيران إلى ست ساعات .. وتوفير إقامة مناسبة إذا تجاوزت مدة التأخير هذه الساعات

10- تطبيق لأول مرة منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع حافلات رحلات العمرة خارج الحدود المصرية

11- رفع الحد الأدنى لموديل الحافلات السياحية المستخدمة في رحلات العمرة البرية ... على ألا يقل عن عام 2022 مع اشتراط صلاحيتها فنياً وسياحياً

12- إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين .

خطوات تطبيق رفيق للمعتمرين

ألزمت وزارة السياحة والآثار، ضمن ضوابط تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448 هـ، شركات السياحة بإخطار جميع المعتمرين بضرورة تحميل تطبيق "رفيق" الإلكتروني، الذي يُطبق لأول مرة، وذلك في إطار تطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلات العمرة.



ونصت الضوابط أن التطبيق يتيح للمعتمر إنشاء حساب خاص ورفع عقد الرحلة وإيصال السداد، بالإضافة إلى استخراج رمز تعريفي (QR Code) يُستخدم أثناء السفر، كما يمكنه تأكيد الوصول إلى محل الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثبات العودة إلى مصر بعد انتهاء البرنامج.

وتضمنت أن التطبيق يتيح أيضًا تقديم البلاغات والشكاوى إلكترونيًا، مع إلزام شركات السياحة بالتعامل الفوري مع جميع الإشعارات الواردة عبر التطبيق، بما يعزز الرقابة ويحافظ على حقوق المعتمرين.



ويعد تطبيق «رفيق الإشراف» هو التطبيق الرسمي لمتابعة الرحلات، حيث يتولى المشرف تسجيل مغادرة المجموعة من منفذ السفر، ووصولها إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تسجيل وصولها إلى منافذ العودة داخل جمهورية مصر العربية عقب انتهاء البرنامج.

تقديم شكوى عبر تطبيق رفيق



وألزمت الضوابط؛ شركات السياحة بالتفاعل الفوري مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق "رفيق" وجميع القنوات الرسمية الأخرى، سواء الصادرة عن الوزارة أو المقدمة من المعتمرين، كما ألزمت مشرفي الشركات باستخدام تطبيق "رفيق الإشراف" لتسجيل مغادرة المجموعات من منافذ السفر ووصولها إلى مقار الإقامة بالأراضي السعودية ثم تسجيل وصولها إلى المنافذ المصرية عقب انتهاء الرحلة.

بطاقة تعريفية لكل معتمر



وفي إطار تعزيز وسائل التعريف بالمعتمرين، نصت الضوابط لأول مرة على إلزام شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر تتضمن أرقام مشرفي الشركة، ولجان الوزارة بالأراضي السعودية، والرقم المختصر لوزارة الحج والعمرة السعودية، فضلاً عن إلزام الشركات بإدراج بيانات المعتمر ورحلته وفندقي إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة على حقائب السفر الخاصة به، بالإضافة إلى بيانات المشرف المرافق، بما يتوافق مع منظومة "ضيف بلا حقيبة" المطبقة في المملكة العربية السعودية.

ضوابط الإقامة في مكة



وفيما يتعلق بالإقامة، سمحت الضوابط بتسكين المعتمرين في مكة المكرمة بفنادق لا تزيد المسافة بينها وبين ساحة الحرم المكي على ثلاثة كيلومترات، مع اشتراط توفير حافلات نقل ترددي إذا تجاوزت المسافة 1250 متراً، كما أتاحت لأول مرة الإقامة في المدينة المنورة بفنادق تبعد حتى 1400 متر عن ساحة الحرم النبوي، مع تحديد حد أدنى للإقامة بها يبلغ ليلة واحدة.