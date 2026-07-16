توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

والتقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية ، وترأس الوزيران جلسة مباحثات رفعية المستوى، وفى ختام الجلسة قاما بالتوقيع على خطاب نوايا لتعزيز مجالات التعاون الدفاعى بين الجانبين.

وعلى هامش الزيارة قام القائد العام للقوات المسلحة بزيارة ضريح الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ووضع إكليل من الزهور على قبره ، كما التقى الفريق أشرف سالم زاهر برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لبحث سبل التعاون المشترك ، واستمع إلى عرض تقديمى عن الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة التى تمتلكها الهيئة.

كما وقع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية خطاب نوايا لدعم آفاق التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية بما يساهم فى تعزيز الأمن الإقليمى وتطوير القدرات المشتركة بين البلدين.

كما قام الفريق أشرف سالم زاهر بزيارة مقرات عدد من كبرى الشركات التركية المتخصصة فى الصناعات الدفاعية للإطلاع على أحدث التقنيات والمعدات العسكرية التى تنتجها تلك الشركات وبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز من فرص تبادل الخبرات فى مجال التصنيع العسكرى بين كلا البلدين الصديقين ويدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة .