قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026
امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026
ياسمين بدوي

نشرت سها صبور معلم خبير أحياء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 ، الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وقالت سها صبور : امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 ، كان الأفضل منذ بداية نظام التقويم الحديث في الثانوية العامة ، حيث أن معظم اسئلته نصا من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم .

وكانت قد واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها: إن ردود الأفعال المرصودة أكدت أن طلاب شعبة أدبي أكدوا أن امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط  ، حيث جاءت معظم الأسئلة مباشرة ومتوازنة ومن النماذج الإسترشادية، معربين عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أما بالنسبة لطلاب علمي رياضة ، فقد أكدت ردود الأفعال المرصودة أن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 تضمن بعض الأسئلة الصعبة ، والجزء الخاص بالمقالي جاء به أسئلة تراكمية من الإعدادية ، بينما رأى طلاب آخرين أن الامتحان معقول ولكن يحتاج لوقت أكبر من المخصص له.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أما بالنسبة لردود أفعال طلاب علمي علوم ، فقد أكد الطلاب أن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026  تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي تناسب الطالب المتفوق، مستطردين: "بس المهم إننا خلصنا الامتحان".

وفي نهاية بيانها ، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها مثل كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الموسيقية والفنية وعلوم الرياضة ، بضرورة حجز الإختبارات بداية من غد الجمعة،  مناشدة أولياء الأمور بترك حرية الإختيار لأبنائهم في الكلية التي يرغبون فيها وتناسب ميولهم وقدراتهم.


May be an image of map and text

May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎عند دراسة مجموعة طبقات غنية بالمواد الأولية اللازمة للوبناعات الكيميانية فرننا نعتمد على علمای متخصصین فىد الجيو الجيوفيزياء فيزياء لتحديد نسبة الكبريت. الجيولوج چيا لتر كيبية لاكتشاف الصوديوم. علم المعادنو لبللورات لاكتشاف .الكلور. الجيو كيمياء لتحديد نسبة الكبريت. T נ.ה ቢ./ أي أيمما يلي يميز فصيلة أحادي الميل من بلورات فصيلة حلاتي الميل؟ الزاوية ألفا تساوي الزاوية က جاما. الزاوية امام جها لا تساوي الزاوية بيتا. الزاوية بیتالا تساوي الزاوية ألفا المحاور الإفية الأفقفيه غير متساوية. Mecm לי LO المعدن الذي ينفصم ويكون صخر رسوبي كيمياني: صخررسوبیكيميائی، الكالسيت အေ .الهاليت တ E9Lh06h しん日 얼모라 الصوان. :89LH0 .الكوارتز‎'‎‎
May be an image of ‎text that says '‎دنة على الترتيب سبب حدوث العمليات Иm رسوبية طبقةرسوبية 37 تأثير الجابية عوامل النقل تبلر .سریع to عوامل_خارجية عدم القدرة علی حمل الفتات تضاغط وتلاحم. চের تأثيرالجاذبية عوامل النقل عدم قدر C على حمل الفتات. 우양 عواملالجو تأثير الْجاذبية تبريد .سریع. ) G انفصام معدنه أجب: صلادة معدنه يُخدش من الزجاج يخدش الزجاج ادرس الجدول الأتي መ المسامية ينفصم صخر مسامي لا ينفصم صخر مسامي صخر ما الصخران X واعلى الترتيب؟ ［藤 حجررملي وجيس. حجررملي رملي .ورخام. AST حجر جرجيريوحجررملي. حجر .جیري_و_کوارتزيت hosHE سها صبور with Scannedwith CamScanner cscamscanner CS‎'‎
May be an image of text
May be an image of ‎text that says '‎١٢ أي مما يلي صحيح بالنسبة للحمض التووى التووىA DNA أوليات_النواة؟ AS دائري ومعقد .بالبروتين. شريط مفرد متطل بغشاء الخاية တ CO على هيئة كرومر ومات. سا صبور غير مرتبط وتينات. တာ لى ادرس الشكل المقابل، ثم حدد نوع البر تين التكون درزین عزمری مبطى تنظيمي وغير هيستوني. تركيبي هيستوني. S HBLO لرحي تركيبي. تنظيمي، ረም 19มา 0ว נה LL ماذا يحدث عند إضافة إنزيم بلمرة DNA إلى خليط دمن شرانط SRNA አአትዬ 1 يتم نسخ شریط .mRNA C قد يتضاعف شريط .RNA in ፍ صبور لنيحدث نسخ تضاعف. تكوین جزيء DNA هجين. cO with Scanned CamScanner CS‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎لاستنساخ جين الأنسولين البشري يمكن :إدخال: 0 جين الأنسو ولين داخل الخلية البكتيرية لزيادة جين_الا آعداد .جين_الأنسولين mRNA اللأنسولين اخلاخلية بكتيرية لإنتاج أنسوا لين .يشري. لك جين الأنسولين داخل الخلية البكتيرية لإنتاج أنسو ولين يشري. لين. mRNA للأنسولين لین Aسلأنسولين داخل خلية بكتيرية لزيادة أعداد جين CU S سها صبور ถ ( فسر العلما حالة اللب الخارجي الفيزيائية من خلال تحليل، 1 صور الأقمار الصناعية مرکز الأرض. ፟ሌስቶያስጥ 11 นม سها صبور مسار الموجات .لزلزالية. الحمم المنطلقة من تورات_البراکيل كيل nu 60 عينات LO0m الصخور التارية. い 一個 with Scanned CamScanner mer‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎١٧ rU عند انتة انتقال حبوب اللقاح من_متك زهرة لنبات (A) إلى میسم إلى_ميسم زهرة لنبات خوخ (B) وحدوث الاخصاب المزدوج فمن الممكن کنإنتاج_نباتات نباتات: تتشابه جينياطلع (B) فتطين CO تحمل بعض_جينات (A) وجميع جينات (B) تتشابه جينيمع (A) فقطبك تحمل جينات .تحمل_جينات(م(و((مناه سها صبور c C 主量 nи عدد الثمار التي زهرة تكونها زهرةیتکونمتاعها يتكون متاعها منعشرةکرابل ملتحمة يساوي: CS عشر .ثمار ၂ ١٨ عدد البويضات. ና ثمرة واحدة. ثمرة_واحدة. سها صبور خمس ثمارل فكرة m الله شادی الأسشادی wwith with Scanned CamScanner CS‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎14 سها صبور كل مما يلي يعدمن أسباب نکوین_همار اليلح وبذور تبلع_ماعدا ماعدا إنبات حبود اللقاح علی الميسم. تشحم تنحم_التخت_والمبيض التخت والمبيض. مار ثارالببع ربع seet حدوث خصاب الإخصاب المزدوج. CO حدوث الإتدماج الثلاثي. CSI w บม منه ملّه Is تر شادى نضه قناة فالوب مبطنة بأهداب تتحرك باتجاه الرحم، وهذا التید يساعد :على: 1 دفع البويضة الزيجوت .تحوالرحم خروج البويضة من البيض إلى قناة فالوب. نقل الحيو انات المنوية نحو .البويضة. וב p دفع الحيوان المنوي إلى داخل البويضة. Benin E9LHO6HE سها صبور 3L Scanned CamScanne CS‎'‎
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎كلمما يلي يليعادة ينتج عن انضسام الزيجوت أحتاء النتفلج_الىجزءينماعدا التفلع_إلی إلىجزءينماعدا تكوين: حبل حبلسري_واحد 上 توأممتانل الأر 201888 حل الأجمه مين/ selil توأم توأم‌أنثى. S غشاء سلي سلي_واحد واحد. مشيمة وا واحلة w - w иme rU S أي من مواد المناعة البيوكيميانية التالية غيابها له تأافير سلبي مباشر على المناعة التركيبية؟ L الجليكوزيدات. صه نضه الأبنرشادی سها صبور المستقبلات. الفينولات] الكانافانينم 36HE with with Scanned CamScanner CS‎'‎‎
May be an image of ‎text that says '‎w أيمن_الأعناء أو الخلايا الأتية مسنول من تنقية الدوورة الدموية من خلايا الده المُسته؟ 0 in بتع_بایر الخلاي الخلايا_البائية البلازمية. اللوزتان. الخلاي_البلسمية_الکبيرة E9L سها ستر الأ مد_الأسترسشادی شادى نصة 39L106 صبور CD منه الت مترشادی صد_لأسترسشادی استنتج آلية الجسم المضاد التي يوضحها الشكل ويشارك فيها المتممات. ゴ က L 3. التعادل إبطال مفعول .السموم التحلل. E9Lh06HE ۲۴ ممرضة بكتيريا bacteria E9LH Pathogenic بكتيرياممرضة 1i6 سها صبور التلازن. with Scannedwith CamScanner csCamScanner CS‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎٢٥ الخلايا التباتية المفلظة m بالسوبرين لها القدرةعلى، .الميوزي. الانقسام الانقسامالميوزي، الانقسام الميتوزي، استر استرثادی مرور الماء .أحتانا AT سها صبور منع مرور الماء 토) L Z ٢٦ ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب أي العبارات الآتية صحيحة ((عن(( )2(,)( رباط،) ،وتر (L) نسیج عضلي. 口撃 ،(وتر) ،وتر (Z) رباط، (L) نسيج عضلي. (X) نسیج عضلي رياط (Z) (دیاط,(م٦ وتر. (X) نسیج عضلي، (Z) وتر، (٦) رياطبك က المحلاق؟ ما النتيجة المترئبه مباشرة على تقلص شد الساق تحو الدعامة. سها صبور زيادة التصاق المحلاق بالد 10า التفاف المحلاق حول الدعامة. ต تغلظ المحلاق بأنسجة دعامية. Scanned CamScanner CS‎'‎
May be an image of text
May be an image of ‎text that says '‎أي التغيرات مونية الهرمونية الأتية صحیح عند انخفاض الخفاض_درجةهرارة_الجو 주내 برددة زيادة_إفرازالشيروكسين نقص إفراز لنقصإفراز ApH أبیدو_کعی نقص إفراز الأنسو យា نقصإفراز_الأفسولين. 8000 .زيبادة_إفرازالإبريتالين سهما က دى ضة سه_الأمترشثادی_ضة صبور לי 場 0L8801020 חיז لتكوين كل مما :یلیماعدا: الانقسام الاخترالي ضرورة المن. ذكور .ذکورالمن ٣۰ νи المن إنات إناثلمن. نافیح_مسه_یو_ت شفالة نحل العسل 0 በህ ذکور نحل العسيلِ. E9Lh06HE 89LH 세드 سهّا صبور with Scannedwith CamScanner ccamsanner CS‎'‎
May be an image of map and text
May be an image of ‎text that says '‎لرم_الهالنأسدعدن ゴトス امرکه_هده_م العبارات الأتية صحيحة عن_الشكل المقابلماعداء Ο ا(وحدةپبنانهالأحماض (L) روابط ببتيدية. يحتويعلى روابط كبوينيدية ثنائیة من_السلاسل البيتيدية. الميوزی أد الیدزى الأارل الرسم التالي يوضح إحدى العمليات الحيوية في خلايا الكانتات الحية. က عملیه عن سهاا صبور A تيق الأتقام က الخلايا التالية يسبق إنتا اجهامباشرة حدوث هذه العملية؟ خلايا بيضية .أوليه ببق اتاجالنو بويضة. لا أمهاترالنجین طلائع (منوية مقتا DNA لتاعن ثان عد الشكل التالي يوضح طفرة حدجت أحنا التكوين الجنيني أدت إلى إتتاج نوع as من البروتينات المسنولة عن تکوین الأطراف ما نوع الطفرة؟ جينية تلقانية جينية مستحدثة. سها صبور صبغية تركيبية. صبفية عددية. Scanned CamScanner‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎انانه أمامك تتابع من الانقسامات لخلية جرئومية أمية في أحد المناسل ميوزيتان ميوزي أول ← ميتوزي بحدث فيها هذا التتابع بصور كاملة؟ أي من المناسل التالية مبيض أنثى الإنسان. مبيض وخصية المن. یوری ذكر الإنسان. ميتر مجم_حعادشیرا سيكا خصية ذكر نجم البحر. مد or
May be an image of ‎text that says '‎استشادس د عضلی نا اجاد مضه لا يكثيد ာသူ للاحونی ابهار 0 من أسباب إجهاد المضلة O نقص قصجِزيناتPD زيادةالمجهودالمضلي. .زيادةدرجة_الحموضة نقص جزينائة جزينائالأكسجين. ماعدا، 3٣ က الإصابة بمرضر البول السكري يترتب عليه_كل مما السكر في الدم سادمل زيادت .کبماء زيادة كمية اقبول نقص .تركيز_اليول. زيادة دة حر زبادةالجليكوجين الكبد بيِ المتهلاک لعم ولدم دخول_یوکون_لايا ومعدم_دنخول_میلوور_عحلایالیه حيه 6HE منه اللأ ست شاد ب_له البندول المقابليمثل دورة حياة البلاز_مودیوم احتاء انتقاله عائل لأخر حيث يمثل الجانب الأيمن أحد العواثل الفائل الانه S) خلال أي المراكل التالية تظهر أحراضا الرعشة وارتضاع الحرارةعلى المريض D قلایادم N ～じ B یوضه CamScanner CS‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎(يتم) الإجابةعليها ثالا- ركل_سؤال :درجتان 上 مبيض أنقى الإنسان البالفة هويصه -جران جماصفر. الفُدية الموجودة فيه؟ 0S r هي إفرازات هذه لتراكيب، وما الأعضا المستهدفة لنلك E (ب الإفرازات؟ بصله جراف استردين T طانه نيج_بوبع امم_ملر_مل_تعع_بویدد أصفر امردمیين وومزون زیادز_سن_لضانه عمين ← ريتان_عاف 00 ယ في خلايا حققات النواة اذكرنوع ودور والأحماض التوويه الريبوزية التي تتميز 山 بالأتي: กี S وجود روابط هيدروجينية. ZRNAE یتنته فی محل ونتل يتم تكوينه في النوية isco ماضه_الأ موتع (لبكم S 0 ترفيه الشرء لاموله س RNA بالتزنبتق لا بطال الثانويه الیابه 2026 sabor Dh:SohaSabon Dn:Soha 00 سهما صبور with Scannedwith CamScanne CS‎'‎
امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 امتحان الأحياء الأحياء ثانوية عامة 2026 امتحان الأحياء ثانوية عامة إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

الفرق كبير ..صور لعارضة أزياء ببدلة ياسمين عبد العزيز في الكويت تثير السوشيال ميديا

المحشي بدبش الرمان

طريقة عمل محشي بدبس الرمان .. وصفة بطعم حلو وحامض يفتح الشهية

مرض السكري

عشان ما يعلاش.. أطعمة ممنوعة لمرضى السكري

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد