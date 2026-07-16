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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الفرق كبير ..صور لعارضة أزياء ببدلة ياسمين عبد العزيز في الكويت تثير السوشيال ميديا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ريهام قدري

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار خلال حضورها برفقة الفنان أحمد السقا العرض الخاص لفيلمهما الجديد "خلي بالك من نفسك" في دولة الكويت، ضمن الجولة الترويجية للعمل، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز 

واعتمدت ياسمين على بدلة سوداء أنيقة، واختارت بليزر من العلامة التجارية Bebe بتصميم قصير، تميز بأكمام مطرزة بالخرز، وهو تصميم يناسب المناسبات الفخمة والإطلالات الجريئة، ويبلغ سعره نحو 10 آلاف و753 جنيهًا، ونسقته مع بنطال أسود بقصة كلاسيكية، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

وبعد انتشار صورها من العرض الخاص، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لياسمين إلى جانب عارضة أزياء سبق أن ارتدت التصميم نفسه، لتبدأ المقارنات بين الإطلالتين، حيث رأى البعض أن ياسمين قدمت اللوك بأسلوب أكثر رقيًا وبساطة يناسب طبيعة الحدث، بينما اعتبر آخرون أن العارضة أبرزت الطابع العصري للتصميم من خلال طريقة تنسيقه، لتتحول الإطلالة إلى حديث رواد السوشيال ميديا.

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفرق بين ياسمين عبد العزيز وعارضة الازياء

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