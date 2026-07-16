عشان ما يعلاش.. أطعمة ممنوعة لمرضى السكري

يتسبب مرض السكر في المعاناة من مضاعفات عديدة عند إهماله وارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن أهم العوامل التى تساعد في السيطرة عليه هى تجنب الأطعمة التى ترفعه بشكل سريع قدر الإمكان والامتناع عنها تماما في الحالات المتقدمة.

و وفقا لموقع كيلافند كلينك اليكم أهم الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها.

بعض الأطعمة أكثر عرضة للتسبب في ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر في الدم وتحفيز الرغبة الشديدة في تناول الطعام .

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، ينصح بالحد من تناول الأطعمة التالية أو تجنبها تمامًا:

الأطعمة المصنعة ، مثل حبوب الإفطار السكرية والحلوى والوجبات الخفيفة المعلبة.

الأطعمة المقلية ، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي وحلقات البصل

المشروبات السكرية ، بما في ذلك العصائر والمشروبات الغازية والشاي المحلى.

اللحوم الحمراء والمعالجة ، مثل لحم البقر والنقانق واللحوم الباردة.