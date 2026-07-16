رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفائز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

والتقى منتخب الأرجنتين مع نظيره الإنجليزي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كأس العالم 2026.

وتمكنت الأرجنتين من قلب الطاولة على إنجلترا، وحولت تأخرها إلى فوز بهدفين لهدف، لتحسم المباراة لصالحها، وتتأهل لنهائي كأس العالم.

وحصل على جائزة رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا ليونيل ميسي، بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة اليوم.

وصنع ميسي هدفي الأرجنتين لزميليه إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، مساهمًا في فوز الأرجنتين أمام إنجلترا بهدفين لهدف.