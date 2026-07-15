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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة اليومية لضبط المنظومة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بمناطق المنشية الجديدة وسكة قطور وميدان الشيشتاوي ببندر المحلة الكبرى، إلى جانب الحملات الرقابية بمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية، والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية ببندر المحلة الكبرى عن تحرير 6 محاضر تموينية، تضمنت 4 مخالفات لنقص الوزن بواقع 15 و10 و9 و19 جرامًا، إلى جانب مخالفتين للتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بلغت 3 شكائر بأحد المخابز بالمنشية الجديدة و6 شكائر بمخبز بمنطقة ميدان الشيشتاوي، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بالمنشية الجديدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة إلى 13 محضرًا.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بمركز المحلة الكبرى أسفرت عن تحرير 12 محضرًا، تضمنت مخالفات لتجميع والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، ونقص الوزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم النظافة، والتوقف عن الإنتاج. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين بندر المحلة عن تحرير 9 محاضر شملت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم النظافة.

ردع مخالفين قانونيا 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الحملات التموينية والرقابية 34 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز وصون حقوق أهالينا.

اخبار محافظة الغربية تحرك ردع مخالفين قانونيا الخبز المدعم حملات تموينية

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