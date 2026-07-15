الصحة تتوسع في مواجهة الإدمان الإلكتروني.. حسام عبدالغفار: نستهدف إنشاء عيادة بكل محافظة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتوسع في إنشاء عيادات متخصصة لعلاج الإدمان الإلكتروني واضطرابات الاستخدام المفرط للإنترنت، بعد تزايد الإقبال على خدماتها، خاصة من فئة الشباب والمراهقين، مشددًا على أن الأسرة تمثل شريكًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة.

الاستخدام المفرط للشاشات والإنترنت

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن الاستخدام المفرط للشاشات والإنترنت أصبح ظاهرة متزايدة، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود اضطرابات صحية وسلوكية مرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت، والتي قد تنعكس بصورة سلبية على حياة الأفراد.

وأضاف أن من أبرز الآثار الناتجة عن الإدمان الإلكتروني التأخر الدراسي، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، إلى جانب ظهور مشكلات سلوكية ونفسية قد تصل إلى الاكتئاب، مؤكدًا أن هذه الأعراض تستدعي التدخل المبكر لتجنب تفاقمها.

حجم المشكلة بين الفئات

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة بدأت المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق 6 عيادات متخصصة لعلاج الإدمان الإلكتروني، موضحًا أن نتائج التشغيل كشفت أن 60% من المترددين كانوا من الشباب والمراهقين، بينما شكل الطلاب نحو 70% من إجمالي الحالات، وهو ما يعكس حجم المشكلة بين الفئات الأصغر سنًا.

إطلاق المرحلة الثانية

وأوضح عبدالغفار أن الإقبال المتزايد على هذه العيادات دفع الوزارة إلى إطلاق المرحلة الثانية من التوسع، مؤكدًا أن الخطة تستهدف توفير عيادة متخصصة على الأقل في كل محافظة، لضمان وصول خدمات العلاج والدعم النفسي إلى جميع المواطنين.

وشدد على أن مواجهة اضطرابات الاستخدام المفرط للإنترنت لا تقتصر على القطاع الصحي وحده، بل تتطلب تعاونًا وثيقًا من الأسرة، باعتبارها خط الدفاع الأول في متابعة الأبناء، وتنظيم استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، واكتشاف أي تغيرات سلوكية أو نفسية في مراحل مبكرة، بما يسهم في الحد من تفاقم المشكلة وحماية الصحة النفسية للأجيال الجديدة.