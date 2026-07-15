الصحة: علاج متكامل لإدمان الإنترنت يبدأ بالتقييم النفسي وينتهي بإعادة التأهيل والدمج المجتمعي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن العيادات التخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية تقدم برنامجًا علاجيًا متكاملًا يبدأ بالكشف الطبي وإجراء تقييم نفسي شامل للمريض، يعقبه تشخيص دقيق للحالة لتحديد درجة الإدمان ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

علاج الإدمان الرقمي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم أن البرنامج العلاجي لا يقتصر على علاج الإدمان الرقمي فقط، بل يشمل جلسات علاج نفسي فردية وجماعية، إلى جانب التعامل مع الاضطرابات النفسية المصاحبة، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم وتشتت الانتباه، وصولًا إلى برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مع توفير المتابعة الدورية بعد التعافي لضمان استقرار الحالة ومنع الانتكاسة.

وشدد عبدالغفار على أن الأسرة تمثل شريكًا رئيسيًا في نجاح العلاج والوقاية، مؤكدًا أن بناء علاقة قائمة على الحوار مع الأبناء يسهم في الحد من مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

تخصيص أوقات محددة لاستخدام الهواتف

وقدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عددًا من النصائح الوقائية، أبرزها تخصيص أوقات محددة لاستخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والقراءة وتنمية الهوايات لاستثمار أوقات الفراغ، إلى جانب حرص الوالدين على تقليل استخدام الهواتف أثناء تناول الطعام أو قبل النوم بساعة على الأقل ليكونوا قدوة لأبنائهم، مع متابعة المحتوى الرقمي الذي يتعرض له الأطفال والتأكد من ملاءمته لأعمارهم.