ممدوح عباس يثير الجدل: بر الوالدين قد يدمر سمعتك

أثار المستشار ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل بمنشور جديد عبر حسابه على منصة "إكس".

كتب ممدوح عباس: "قد يقودك بر الوالدين أو أحدهما الى خراب سمعتك الشخصية، هذا درس لم تقرأه جيدا و الا ما كنت وصلت لما انت فيه".

ولم يوضح عباس في منشوره الموقف أو الشخص المقصود بالرسالة.



وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، قبل أن يودع منافسات البطولة.

وقد طالب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم باستثمار "التضامن الدولي" الذي حظيت به مصر بعد أحداث مباراة الأمس أمام الأرجنتين.

وقال عباس عبر موقع التواصل الإجتماعي اكس في تصريحات له:

"أعتقد أن التضامن الدولي مع مصر في أحداث الأمس يجب أن يستثمر استثماراً إيجابياً".