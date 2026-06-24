بعد أزمة نجلها.. ممدوح عباس يكشف تعرض زوجة ميدو لانهيار عصبي

أعلن رجل الأعمال ممدوح عباس دعمه للإعلامي ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة المتعلقة بنجله.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: «قلبي مع كابتن أحمد حسام ميدو وحرمه التي أُصيبت بانهيار عصبي بالأمس، كما دخل هو المستشفى إثر ارتفاع حاد في ضغط الدم».

أزمة ميدو الصحية

وتعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة.