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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النني يطلب الدعاء لـ ميدو: ياريت كل الناس تدعيله

ميدو
ميدو
منار نور

وجه محمد النني نجم منتخب مصر السابق رسالة الي احمد حسام ميدو بسبب الأزمة التي يمر بيها نجله.

وكتب النني من خلال حسابه الشخصي اكس :" الف سلامة علي كابتن احمد حسام ميدو وربنا يطمنا عليه يارب وياريت لو حد يطمنا عليه وياريت كل الناس تدعيله ان ربنا يشفيه ويعافيه 🤲


كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية عقب تأييد حبس نجله، مؤكدًا أنه شعر بإرهاق شديد فور عودته إلى المنزل بعد صدور الحكم، تزامن مع زيادة نبضات القلب وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس.

وأضاف أنه توجه إلى المستشفى حيث تبين ارتفاع ضغط الدم إلى 190/100، وتم احتجازه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، موضحًا أن الأشعة التي أُجريت على المخ أظهرت وجود جلطة خفيفة.

وأشار ميدو إلى أنه غادر المستشفى على مسؤوليته الشخصية، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا لرعاية طبية كاملة داخل المنزل، ويتلقى الأدوية اللازمة لإذابة الجلطة، مطمئنًا الجميع على حالته الصحية.

ميدو النني نجل ميدو ازمة ميدو

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