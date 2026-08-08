قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائري أمين جويري يثير الغموض حول مستقبله مع مارسيليا

الجزائري أمين جويري
الجزائري أمين جويري
إسلام مقلد

أثار الجزائري أمين جويري، مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حالة من الغموض حول مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ألمح إلى إمكانية رحيله عن النادي، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2029.

وجاءت تصريحات جويري في ظل التغييرات الكبيرة التي يشهدها مارسيليا هذا الصيف، خاصة بعد اضطرار النادي إلى بيع عدد من عناصره البارزة، وعلى رأسهم ماسون جرينوود وبيير إيميريك أوباميانج، في محاولة لمعالجة أزمته المالية.

 

جويري يفتح الباب أمام الرحيل

ونقل موقع «فوت ميركاتو» تصريحات أمين جويري خلال مقابلة مع شبكة «RMC» الفرنسية، حيث سُئل عن إمكانية تحول دوره داخل الفريق بعد رحيل جرينوود وأوباميانج، وما إذا كان مستعدًا لتحمل مسؤولية قيادة هجوم مارسيليا.

وقال المهاجم الجزائري: «أريد أن أقول نعم، لكن ربما يكون هناك مهاجمون آخرون سيصلون أيضًا. لكن نعم، بالطبع. ما زلت مرتبطًا بعقد، لكن كما تعلمون، لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث، خصوصًا في كرة القدم وفي هذا الوضع».

وعندما سُئل مجددًا عن مستقبله مع النادي الفرنسي، أكد جويري أن جميع الاحتمالات تبدو مفتوحة، قائلًا: «سمعت أن الباب مفتوح أمام الجميع، لكن، سواء كان الأمر واضحًا أم لا، كما تعلمون، خلال الموسم قد نكون مطالبين بالبقاء ثم نرحل في النهاية. والعكس صحيح أيضًا».

وأضاف: «في الوقت الحالي، أنا هنا، وأركز على تحضيراتي، وسنرى ما سيحدث لاحقًا».

 

مارسيليا يعيش تغييرات واسعة

وتعكس تصريحات جويري طبيعة الوضع الحالي داخل مارسيليا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق، بعدما اضطرت الإدارة إلى التخلي عن عدد من نجومها خلال الصيف لتقليص العجز المالي.

وعن إمكانية رحيل عدد كبير من زملائه خلال الأيام المقبلة، قال جويري: «ربما يرحل بعضهم، لكن هذه هي كرة القدم. حتى من دون مثل هذه الظروف، هناك دائمًا لاعبون يرحلون، وآخرون يبقون».

وتابع: «لذلك نحن نركز على تحضيراتنا، وهذا الأمر لا يزعجنا كثيرًا، لأنها حياة لاعب كرة القدم، ويجب علينا التأقلم».

 

عقد مستمر حتى 2029

ورغم الغموض الذي أحاط بتصريحاته، لا يزال جويري مرتبطًا بعقد مع أولمبيك مارسيليا حتى عام 2029، ويواصل حاليًا استعداداته مع الفريق للموسم الجديد، في انتظار معرفة ما إذا كان سيستمر في ملعب فيلودروم أم سيخوض تجربة جديدة.

ويأمل الدولي الجزائري في قيادة مارسيليا للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الفرنسي، خاصة أن النادي يسعى للعودة بقوة إلى المنافسات الأوروبية.

وقال جويري: «الهدف هو نفسه دائمًا، أعتقد أن مارسيليا لا يزال ناديًا جذابًا، كما أنه نادٍ كبير، ولذلك يجب على مارسيليا أن ينافس على المراكز الأولى».

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل جويري، خصوصًا مع استمرار تحركات مارسيليا في سوق الانتقالات، واحتمالية وصول مهاجمين جدد قد تؤثر على دوره داخل الفريق.

الجزائري أمين جويري أمين جويري أولمبيك مارسيليا الفرنسي أولمبيك مارسيليا مارسيليا الفرنسي مارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المتوفي

قبل الزفاف بأيام.. الموت يخطف شابًا صعقًا بالكهرباء أثناء تجهيز شقته بالقناطر

المتهم

استعرض بسيارته.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد