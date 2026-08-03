السد القطري يقترب من ضم نجم منتخب المغرب.. واتفاق مع مارسيليا ينتظر موافقة اللاعب

اقترب نادي السد القطري من حسم صفقة جديدة لتدعيم خط دفاعه، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار سعيه للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن السد توصل إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي لاستعارة المدافع الدولي المغربي نايف أكرد لمدة موسم واحد، مع تضمين العقد بندًا يتيح الشراء النهائي.

وأوضح التقرير أن قيمة الإعارة تبلغ 4 ملايين يورو، بينما يتضمن الاتفاق خيار شراء مقابل 11 مليون يورو بنهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة السد أنهت كافة تفاصيل الاتفاق مع مارسيليا، ولم يتبق سوى الحصول على موافقة اللاعب من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكان أكرد قد انضم إلى مارسيليا خلال صيف 2025، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى صيف 2030.

وشارك المدافع المغربي في 22 مباراة بقميص مارسيليا خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويمتلك أكرد خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما سبق له تمثيل أندية بارزة، أبرزها وست هام يونايتد الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني، قبل انتقاله إلى مارسيليا.