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منال عوض: لا أضرار ملموسة بالمحافظات نتيجة الزلزال وتعاملنا مع عدد محدود من البلاغات
لمتابعة تداعيات الزلزال.. التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بمراكز السيطرة وغرف العمليات في المحافظات.. ولا بلاغات عن إصابات أو تأثيرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: لا أضرار ملموسة بالمحافظات نتيجة الزلزال وتعاملنا مع عدد محدود من البلاغات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش


في إطار المتابعة اللحظية للأحداث الطارئة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بلاغًا بشأن هزة أرضية فجر اليوم  بلغت قوتها (5.6) درجة على مقياس ريختر، طبقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية و مركزها بمنطقة السويس شرق القاهرة، حيث تم على الفور رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز السيطرة وغرف العمليات بالمحافظات، ومتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

نتائج المتابعة الميدانية التي أجراها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن نتائج المتابعة الميدانية التي أجراها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات وفرق الرصد والمتابعة، للوقوف على أي آثار للهزة الأرضية والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت.

عدم ورود أي بلاغات عن إصابات

وأوضح التقرير ، أنه تم التواصل الفوري مع جميع المحافظات، حيث أكدت المتابعة عدم ورود أي بلاغات عن إصابات أو تأثيرات واسعة النطاق، فيما تم التعامل مع عدد محدود من البلاغات المتعلقة ببعض المباني القديمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في محافظة القاهرة، تم رصد سقوط أجزاء من حوائط داخل عقار قديم بشارع علي الجنايني بمنطقة روض الفرج، دون وقوع أي إصابات، حيث تم إخلاء الأسر المقيمة بالعقار بصورة احترازية، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ أعمال التدعيم والتحفظات اللازمة لتأمين الموقع وحماية المارة والعقارات المجاورة، إلى جانب مراجعة موقف العقار من القرارات الصادرة بشأنه واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.

وأضاف التقرير أنه تم أيضًا إجراء معاينة احترازية لعقار قديم آخر بمنطقة الوايلي، والتوجيه بسرعة مراجعة موقفه الإنشائي واستكمال الإجراءات المقررة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي محافظة البحيرة، أوضح التقرير أنه تم التعامل مع بلاغ بشأن سقوط أجزاء من شرفة بمنزل قديم غير مأهول بالسكان بمدينة حوش عيسى، حيث جرى إخطار الوحدة المحلية والجهات الخدمية المعنية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، مع استمرار المتابعة لحين انتهاء جميع الأعمال الاحترازية.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار رفع درجة الجاهزية بكافة مراكز السيطرة وغرف العمليات، ومواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع المحافظات والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تواصل أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، ويعزز قدرة أجهزة الدولة على التعامل الفوري مع المواقف المختلفة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، مع استمرار المتابعة وإعلان أي مستجدات من خلال الجهات الرسمية المختصة.


ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واصل متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع غرف العمليات بالمحافظات، بما يضمن دعم متخذي القرار، والتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد من مختلف المحافظات.

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