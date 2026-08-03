تنمية الصادرات الزراعية.. ورشة عمل بلجنة المبيدات بوزارة الزراعة

استعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أبرز الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية والرقابية في مجال الزراعة، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية،

وشهدت الورشة حضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية؛ حيث تناولت تحديث المواد الفعالة، والتخلص التدريجي من المبيدات شديدة الخطورة، وتفعيل برامج الرصد الوطني للمتبقيات في الأسواق والمزارع.

وأوضحت رئيس لجنة المبيدات، أن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لم يعد مقتصراً على المزايا الجمركية، بل يعتمد في المقام الأول على التوافق مع الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية الدولية، مؤكدة أن الإدارة الصارمة لمنظومة المبيدات هي ركيزة أساسية للأمن الغذائي ونفاذ الصادرات.

وأشارت ابويوسف إلى استحداث منظومة للاستشراف التشريعي تعتمد على المتابعة المستمرة للمرجعيات والمنصات الدولية، مما يضمن الاستعداد المبكر لأي تغيرات تشريعية قد تؤثر على حركة الصادرات المصرية. وتطرقت سيادتها إلى جهود اللجنة في بناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريب وتأهيل المزارعين ومطبقي المبيدات والمصدرين، بما يدعم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بمتطلبات الأسواق الخارجية.

وأكدت على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التوصيات إلى حيز التنفيذ الفعلي، داعيةً إلى إعداد خطة عمل وطنية تتضمن مسؤوليات واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وآليات متابعة فعالة. وشددت على الاستعداد التام للجنة مبيدات الآفات الزراعية للتعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ مخرجات الورشة، بما يخدم مستهدفات "رؤية مصر 2030" ويرسخ مكانة مصر كمصدر عالمي موثوق للغذاء الآمن عالي الجودة.