برلماني : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مؤكدا أن هذا الارتفاع يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الوفاء باحتياجاته من النقد الأجنبي.

وقال حماد إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية والتعامل مع أي أزمات أو متغيرات اقتصادية طارئة، مشيرا إلى أن تنوع مصادر العملة الصعبة يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاحتياطي وتعزيز استقرار الاقتصاد.

استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وأكد أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس وتحسن موارد القطاعات المختلفة، يسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي.

وطالب بمواصلة العمل على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية موارد الدولة الدولارية بما يدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.