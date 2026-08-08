قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: حجب خطوط المحمول غير المسجلة بأسماء مستخدميها

خطوط المحمول
خطوط المحمول
محمد البدوي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن منظومة حوكمة خطوط المحمول الجديدة تستهدف القضاء على ظاهرة استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستضمن التحقق من هوية المستخدم وربط الخط بصاحبه الحقيقي.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن شركات الاتصالات بدأت إجراءات لتحديث بيانات مستخدمي خطوط المحمول، لافتًا إلى أن عمليات المراجعة ستتم بصورة يومية خلال الفترة المقبلة.

حجب الخطوط المخالفة بعد التحقق من البيانات

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أنه في حال ثبوت استخدام أحد الأرقام من شخص لا يتطابق مع الاسم المسجل لدى شركات الاتصالات، وبعد التأكد من صحة البيانات، سيتم اتخاذ إجراءات تصل إلى حجب الرقم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من أن كل خط محمول مستخدم فعليًا من جانب الشخص المسجل باسمه، مع استمرار التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات المعنية لمراجعة البيانات والتعامل مع الحالات المخالفة.

الخطوط القديمة مستمرة بشرط صحة التسجيل

وشدد بدوي على أن الإجراءات الجديدة لا تعني إيقاف الخطوط القديمة المسجلة بصورة صحيحة، موضحًا أن صاحب الخط الذي يستخدمه باسمه وبياناته الصحيحة لن يتأثر بالإجراءات الجديدة.

وأضاف أن النظام الجديد يركز بصورة أساسية على الخطوط التي سيتم التعاقد عليها مستقبلًا، إلى جانب مراجعة الحالات القائمة التي تظهر خلالها مخالفات في بيانات المستخدمين.

وأكد أن أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب جريمة باستخدام رقم هاتف معين سيخضع للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن ربط الخط ببيانات صاحبه يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الجرائم المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة.

مواجهة الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول يأتي في إطار مواجهة إساءة استخدام أرقام الهواتف، خاصة في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية واستخدام بعض الأشخاص خطوطًا مسجلة بأسماء آخرين.

وأشار إلى وجود حالات تستخدم أرقامًا غير مسجلة بأسمائها بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهات المعنية تجري تحقيقات موسعة بشأن هذه الملفات.

منظومة التحقق الجديدة

وشدد بدوي على أن منظومة التحقق الجديدة تستهدف سد الثغرات التي يمكن استغلالها في ارتكاب جرائم إلكترونية أو إنشاء هويات رقمية وهمية، مع التأكيد على استمرار الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت استخدامه خطًا أو حسابًا في ارتكاب مخالفات أو جرائم.

خطوط المحمول الجرائم الإلكترونية مواجهة الجرائم الإلكترونية الحسابات الوهمية الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد