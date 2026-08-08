بالأسلحة البيضاء | ضبط طرفي مشاجرة في معاكسة فتاة بالإسكندرية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بالاسكندرية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بتاريخ 28/ يوليو المنقضى بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بين طرف أول : (نقاش) ، وطرف ثان : (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثانى لقيامهم بمعاكسة إحدى الفتيات ، وقيامهم على إثر ذلك بالتعدى على الأول بالسب والتلويح بـ (2 سلاح أبيض) كانا بحوزتهم "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وتم بإرشادهم ضبط السلاحين المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .