لـ 24 أكتوبر.. تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22768 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، لجلسة 24 أكتوبر لسماع الشهود.



تفاصيل أمر إحالة

وكشف أمر الإحالة، انه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والدعوي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.