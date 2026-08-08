بيتكوين يسجل ارتفاعًا طفيفًا ويقترب من 65 ألف دولار

تداولت عملة البيتكوين عند مستوى أقل قليلًا من 65 ألف دولار، اليوم السبت، محققة ارتفاعًا طفيفًا خلال الـ24 ساعة السابقة.

وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 0.61% إلى 64,986 دولار، وذلك رغم هجوم قرصنة على خادم منصة "بيتكوين باي" لتداول العملات الرقمية، في وقت متأخر من ليل الجمعة، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وأكد مشروع "بيتكوين باي" سرقة عملات رقمية، وحث المشغلين المتضررين على تحديث نسختهم من البرنامج فورًا أو إيقاف خوادمهم عن العمل، ولم يكشف المشروع عن عدد الضحايا أو كمية البيتكوين التي فُقدت.