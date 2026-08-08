المغرب تقترب من استضافة كأس العالم للأندية 2029

تقترب دولة المغرب من استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029 للنسخة الثانية بالنظام الجديد.

ووفقًا لصحيفة “المنتخب المغربية” فإن الملف المغربي يحظى باهتمام كبير داخل أروقة «فيفا»، مؤكدة صحة المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية بشأن ترشح المملكة لاستضافة هذه النسخة العالمية.



ورغم أن الاتحاد الدولي لم يتخذ، إلى حدود الآن، قراراً نهائياً بشأن البلد المضيف، فإن المؤشرات المتوفرة تمنح المغرب أفضلية واضحة، بالنظر إلى التجربة التنظيمية التي راكمها خلال السنوات الأخيرة، والنجاح الذي حققه في احتضان عدد من التظاهرات الكروية الكبرى.



ويستند الملف المغربي، بشكل أساسي، إلى الجاهزية الكبيرة للبنية التحتية، من ملاعب حديثة ومنشآت رياضية متطورة، إلى جانب شبكة المواصلات والفنادق والخدمات التي تستجيب للمعايير الدولية.

مونديال الأندية



كما أن احتضان مونديال الأندية 2029، في حال تأكد بشكل رسمي، سيشكل محطة مهمة في مسار استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، المقرر تنظيمه بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وسيمنح المملكة فرصة إضافية لاختبار جاهزيتها قبل الموعد العالمي الكبير.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد احتضنت النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد سنة 2025، بمشاركة 32 فريقاً.



وتتجه الأنظار حالياً إلى «فيفا» لمعرفة موعد الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحتضن نسخة 2029، وسط تفاؤل مغربي بإضافة بطولة عالمية جديدة إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات التنظيمية.