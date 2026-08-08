باحث سياسي: تسريبات الذخائر كشفت التباين بين خطاب ترامب وحسابات الجيش الأمريكي

قال الباحث السياسي الداه يعقوب، إن التسريبات الأخيرة بشأن مخزون الذخائر الأمريكية كشفت بشكل واضح عن وجود تباين بين الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسابات المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن «ظهر ترامب أصبح عارياً جداً» بعد تأكد هذه التسريبات.

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية روان علي، أن ترامب طالب بإجراء تحقيقات داخل وزارة الحرب الأمريكية، وحمّل وزير الحرب الأمريكي مسؤولية ما حدث بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليفيت، حاولت التقليل من أهمية الأمر.

وأوضح أن هناك فعلياً حالة من عدم الثقة لدى الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية، وعلى رأسها الكونجرس، تجاه خطاب ترامب، خصوصاً بعد الحديث عن وجود عجز في الترسانة العسكرية الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تؤثر بشكل مباشر في حسابات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع الملف الإيراني.

وتابع: «يبدو أن ترامب يريد واقعياً الوصول إلى اتفاق وطي ملف إيران، خوفاً من أن تكون لهذا الملف امتدادات وهزات كبرى داخل الحزب الجمهوري، وبشكل عام على نظام ترامب».