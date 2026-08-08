شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026.. تسارع مذهل لأيقونة الأداء

تقدم شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026 نفسها كإحدى السيارات الرياضية التي تركز بصورة واضحة على الأداء والاستجابة، مستفيدة من منظومة ميكانيكية مصممة لتقديم قوة كبيرة مع تسارع عالي الأداء.

تسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية

تظهر قدرات كورفيت ستينجراي 2026 بوضوح عند الحديث عن التسارع، إذ تستطيع نسخة 1 LT الانتقال من السكون 0 إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية ذات الأداء الخارق.

شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026

محرك شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي

تعتمد السيارة شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل V، تبلغ سعته 6.2 لتر، ويولد قوة تصل إلى 495 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 637 نيوتن متر.

وتعمل هذه المنظومة دون نظام هجين، بينما يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، الأمر الذي يدعم الانتقال السريع بين نسب الحركة.

شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026

سرعة قصوى تصل إلى 312 كم في الساعة

لا يقتصر التركيز في كورفيت 1LT ستينجراي 2026 على التسارع من الثبات، إذ تبلغ سرعتها القصوى 312 كم في الساعة، ويعكس هذا الرقم طبيعة السيارة الموجهة إلى الأداء العالي، مع اعتمادها على تصميم منخفض الارتفاع ونظام دفع خلفي ومنظومة محرك قوية.

شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026

ابرز تجهيزات شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي

تحصل كورفيت ستينجراي 2026 على مجموعة من التجهيزات، حيث تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 12 بوصة، إلى جانب مقاعد رياضية توفر إمكانية التحكم الكهربائي في وضعية الجلوس، كما تدعم منظومة المعلومات والترفيه تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي من Bose يتكون من 10 سماعات، مع باقة من تقنيات الحماية والأمان وعناصر التحكم.

أبعاد شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي الرياضية

تأتي كورفيت ستينجراي 2026 بطول يبلغ 4,632 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,933 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,215 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,723 مم، في حين يبلغ وزنها دون ركاب 1,910 كجم.