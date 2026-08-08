فنربخشة مهتم بالتعاقد مع لوكاكو.. تفاصيل

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة سكاي سبورتس، أن فنربخشة يرغب في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “يجري نادي فنربخشة محادثات مع وكلاء روميلو لوكاكو بشأن انتقاله، واللاعب منفتح على الخيارات”.

وأضاف: “يستعد نادي نابولي لبيع لوكاكو، بينما يُبدي روميلو رغبةً في الانتقال إلى فنربخشة بعد حديثه مباشرةً مع رئيس النادي”.

أتلانتا مهتم بلوكاكو

واختتم: “يُبدي نادي أتلانتا يونايتد اهتمامًا أيضًا بلوكاكو، بينما يُعتقد أن التقارير التي تربط النادي بنادي موناكو غير صحيحة - وتجري الآن محادثات مع فنربخشة”.