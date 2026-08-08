قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 9 آليات مرنة لتخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص وخفض الرسوم لدعم المصنعين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، تمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين 

وقال "حليم" ، في بيان اليوم، إن الإعلان عن 9 آليات جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين يعكس مرونة غير مسبوقة في التعامل مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء من خلال التملك المباشر أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو التوسع في المجمعات الصناعية والمطور الصناعي، وهو ما يخفف الأعباء التمويلية عن المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح توجيه رؤوس الأموال إلى الإنتاج والتوسع بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر سيقضي على فترات الانتظار الطويلة، ويوفر فرصا استثمارية مستمرة، بينما يسهم برنامج "القرية المنتجة" في تحقيق تنمية صناعية متوازنة داخل المحافظات، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وخلق آلاف فرص العمل، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

دعم المصنع ودعم الصناعة

وأشار حليم، إلى أن إطلاق منصة "دعم المصنع ودعم الصناعة" يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين، خاصة مع اعتمادها على منظومة رقمية موحدة وربطها بجدول زمني ملزم لحل الشكاوى، وتشكيل لجنة مستقلة لفحص الشكاوى غير المحلولة، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات الجدوى والرد على استفسارات المستثمرين، وهو ما يعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار ويختصر الوقت والجهد.

وأضاف حليم، أن القرارات الخاصة بخفض رسوم "المجمعة العشرية"، وتبسيط إجراءات التراخيص، والسماح بزيادة الارتفاعات داخل المناطق الصناعية، تمثل حوافز مهمة لتشجيع التوسع الرأسي للمصانع وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، فضلًا عن تقليل تكلفة الاستثمار وتسريع إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد النائب هاني حليم على أن هذه الحزمة من القرارات تتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، وتوطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن أي إصلاحات تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين ستنعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد أن الدولة تمضي بخطوات واضحة نحو بناء بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة، وأن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات، سيعزز ثقة المستثمرين، ويضع مصر في موقع أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية الإقليمية والدولية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.

الصناعة وزير الصناعة البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد