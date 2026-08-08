بيراميدز يتحرك لضم يوسف النصيري.. والراتب يهدد إتمام الصفقة

دخل نادي بيراميدز دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم اتحاد جدة السعودي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وحسب المعطيات المتاحة، حدد بيراميدز سقفًا ماليًا يصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا كحد أقصى للراتب الذي يمكن للنادي تحمله في صفقة النصيري، مع دراسة إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي أو الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

في المقابل، يتقاضى يوسف النصيري راتبًا يُقدر بـ 9 ملايين دولار سنويًا مع اتحاد جدة، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة، في ظل الفارق الكبير بين المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب حاليًا وما يستطيع بيراميدز تقديمه.

ولا تزال تحركات بيراميدز في مرحلة الاستطلاع والمفاوضات الأولية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة حتى الآن.