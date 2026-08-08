تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات مسائية له اليوم السبت 8-8-2026 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار ثابت

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصري يوم الخميس الماضي دون تغيير.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني و التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، ابوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعرالدولار في أغلب البنوك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC،المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، نكست، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 49.67 جنيها للشراء و 49.86 جنيها ل لبيع في بنك سايب.

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 49.79 جنيها للشراء و 49.89 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس و مصرف أبوظبي الإسلامي.