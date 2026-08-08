فيديو متداول.. الأوقاف تحقق في واقعة اعتداء منسوبة لعامل مسجد بأسيوط

فتحت مديرية أوقاف أسيوط تحقيقًا في واقعة اعتداء منسوبة لأحد عمال مسجد إسكندرية التحرير بقرية منقباد، التابع لإدارة أوقاف مركز أسيوط بحري، عقب تداول مقطع فيديو عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الواقعة.



وفور رصد الفيديو، وجهت مديرية أوقاف أسيوط باستدعاء مدير إدارة أوقاف مركز أسيوط بحري، ومفتش المنطقة، والعامل المذكور، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، إلى مسجد ناصر بمدينة أسيوط، للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.



وجرى الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية بحضور الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور أحمد خطيب محمد، مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير المتابعة وعضو الشئون القانونية.



يأتي ذلك لبيان حقيقة ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وتحديد أسباب وملابسات الواقعة قبل اتخاذ أي إجراءات.



وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أنها تتعامل بكل جدية ومسؤولية مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحرص على التحقق من صحة الوقائع قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بشأنها.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفة تثبت صحتها، خاصة المخالفات التي تمس حرمة المساجد أو طبيعة العمل بها، أو تتعارض مع مقتضيات الانضباط والالتزام الوظيفي.



وأكدت أن المساجد لها حرمتها ومكانتها، وأن جميع العاملين بها مطالبون بالالتزام بحسن السلوك والانضباط، وأداء واجباتهم بما يليق بمكانة بيوت الله.

وأوضحت المديرية أنه في حال ثبوت المخالفة عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق المتسبب فيها.

