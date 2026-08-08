قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

145متقدم لشغل منصب مدير مدرسة بأسوان

تعليم أسوان
تعليم أسوان
محمد عبد الفتاح

ترأس الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026.

وعقدت مقابلات اليوم للمتقدمين لشغل وظائف مدير مدرسة ابتدائي ومدير مدرسة إعدادي (عام ولغات) بجميع الإدارات التعليمية، وذلك وفقًا لجدول المقابلات المعلن مسبقًا. 

الوظائف الإشرافية

حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة إعدادي 57 متقدم، بينما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ابتدائي 88 متقدم.

وتستأنف اللجنة أعمالها غدًا الأحد، حيث تجرى المقابلات الشخصية للسادة المتقدمين لشغل وظائف مدير مدرسة ثانوي، ووكيل مدرسة إعدادي وثانوي (عام ولغات).

 وتستمر المقابلات حتى الإثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، وبعد اعتماد النتيحة من السيد المحافظ.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة، أن المقابلات تستهدف 

اختيار أفضل الكوادر، لدعم مدارسنا بالكفاءات القادرة على دعم العملية التعليمية وضبط النواحي الإدارية بالمدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المتوفي

قبل الزفاف بأيام.. الموت يخطف شابًا صعقًا بالكهرباء أثناء تجهيز شقته بالقناطر

المتهم

استعرض بسيارته.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد