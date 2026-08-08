145متقدم لشغل منصب مدير مدرسة بأسوان

ترأس الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2025/2026.

وعقدت مقابلات اليوم للمتقدمين لشغل وظائف مدير مدرسة ابتدائي ومدير مدرسة إعدادي (عام ولغات) بجميع الإدارات التعليمية، وذلك وفقًا لجدول المقابلات المعلن مسبقًا.

الوظائف الإشرافية

حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة إعدادي 57 متقدم، بينما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة ابتدائي 88 متقدم.

وتستأنف اللجنة أعمالها غدًا الأحد، حيث تجرى المقابلات الشخصية للسادة المتقدمين لشغل وظائف مدير مدرسة ثانوي، ووكيل مدرسة إعدادي وثانوي (عام ولغات).

وتستمر المقابلات حتى الإثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، وبعد اعتماد النتيحة من السيد المحافظ.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة، أن المقابلات تستهدف

اختيار أفضل الكوادر، لدعم مدارسنا بالكفاءات القادرة على دعم العملية التعليمية وضبط النواحي الإدارية بالمدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.