أحمد موسى عن أزمة تسجيل خطوط الاتصالات: إيه المصيبة دي

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت أتمنى من وزارة الاتصالات أنها ترضى الناس وتطبطب عليهم وتعتذر لهم".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كنت أتمنى أن الوزارة تطلع تعتذر عن أخطاء شركات الاتصالات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي المواطن يلاقي عنده أكثر من خط باسمه وهو لا يعلم عنها شيئا.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إيه المصيبة دي ووزارة الاتصالات نايمة ولا كأن حاجة حصلت لكن حصلت كارثة وانت عايز كل واحد عنده تليفون يلف الكرة الأرضية عشان يتأكد تليفونه فيه أكتر من خط ولا لا".

