أحمد موسى: محمد صلاح اختار طرابزون عن قناعة.. وتريزيجيه ساهم في إتمام الصفقة

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن الصفقة تعد من أبرز صفقات الموسم، مشيرًا إلى أن النجم المصري رفض عروضًا من أندية كبيرة واختار الانتقال إلى الفريق التركي؛ بعد دراسة ورؤية خاصة به.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محمد صلاح اليوم رقم واحد، والسؤال إزاي نادي طرابزون قدر يقنع محمد صلاح ورامي عباس بالصفقة دي، لكنهم نجحوا في الوصول لاتفاق وإقناعه بالانتقال للفريق".

وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي طرابزون، موضحًا أن محمود حسن تريزيجيه كان له دور في إقناع صلاح بالانضمام إلى الفريق، وكان عاملًا مساعدًا في إتمام الصفقة.

وأوضح موسى أن انتقال صلاح إلى طرابزون؛ أحدث حالة كبيرة من التفاعل الجماهيري والإعلامي، مشيرًا إلى أنه نشر عبر حسابه على منصة "إكس" أن "صفقة القرن تمت" قبل الإعلان الرسمي، وأن ردود الفعل على الخبر كشفت حجم الاهتمام بالصفقة.

وأشار إلى أن اختيار محمد صلاح لطرابزون جاء عن قناعة، مؤكدًا أن اللاعب يعرف جيدًا مصلحته، وأن النادي التركي يحتاج إلى لاعب بحجم صلاح، الذي يمكنه قيادة الفريق لتحقيق النجاحات والمنافسة على البطولات، لافتًا إلى أن الصفقة ستغير شكل الدوري التركي.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على دعم الجماهير المصرية لمحمد صلاح في أي مكان يذهب إليه، قائلًا إن المصريين سيتابعون الدوري التركي من أجل متابعة قائد منتخب مصر، كما كانوا يتابعون ليفربول خلال فترة وجوده هناك.