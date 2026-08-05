الحلم بقى حقيقة.. مشجع طرابزون يبكي أمام شاشة التلفزيون لحظة وصول محمد صلاح

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية استثنائية، بالتزامن مع وصول النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداولت جماهير النادي مقطع فيديو مؤثرًا لمشجع من طرابزون سبور لم يتمالك دموعه أثناء متابعته التغطية التلفزيونية لوصول محمد صلاح إلى تركيا، في مشهد عكس حجم السعادة التي يعيشها أنصار الفريق بعد اقتراب إتمام الصفقة.

وأشعلت جماهير طرابزون الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، وسط حالة من الحماس الكبير لاستقبال "الملك المصري"، في مشاهد تعكس حجم الترقب الجماهيري لصفقة انضمام قائد منتخب مصر إلى الفريق التركي.

كما توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار لاستقبال محمد صلاح والترحيب به فور وصوله، بينما شهدت الشوارع المحيطة تجمعات جماهيرية وأجواء احتفالية استمرت لساعات.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوع صلاح للفحص الطبي، قبل تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور.