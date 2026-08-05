ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

يحتوى البلح البرحى على نسبةٍ عاليةٍ من السكريات التي تقدر 275 سعرةً حرارية ويعتبر من أكثر الفاكهة لذيادة هرمون الذكورة وصحة الرجل ، لذا فهو من الأغذية التي تمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

فوائد البلح البرحى..

1-يعتبر مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية الهامة لصحة أعضاء الجسم، كالزنك، والبوتاسيوم، والصوديوم، والحديد يوازن السوائل في الجسم، وينظم عمل العضلات لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم.

2- مفيدة لصحة القلب.

3- مفيد للوقاية من الانيميا.

4- تعزيز وتقوية صحة العظام فهو يساعد فى الوقاية من هشاشة العظام وترققها.

5- يحمى الأسنان من التسوس .

6- مفيد للمرأة الحامل لتعزيز العناصر الغذائية المفيدة للجنين.

7- يعالج حالات التسمم الكحولي عند تناول الجرعات الزائدة من الكحول.

8- يمنع ويحدّ من حدوث الجلطات والأزمات القلبيّة.

9- تحسين صحة المخ و يساعد فى الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في المخ.

10- يُخلّص الجسم من الخمول ويمنحه النشاط والحيوية.

