رحلت وهي تؤدي واجبها.. وفاة ممرضة داخل مستشفى بالمنيا أثناء رعاية المرضى

سادت حالة من الحزن بين العاملين بالقطاع الصحي في محافظة المنيا، عقب وفاة الممرضة هبة محمد أحمد، إحدى أفراد فريق التمريض بوحدة الكلى، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء عملها داخل المستشفى.

وبحسب ما تداوله زملاؤها، فإن الممرضة الراحلة سقطت خلال نوبة عملها أثناء تقديم الرعاية للمرضى، قبل أن تفارق الحياة، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زملاؤها أن الفقيدة كانت تتمتع بحسن الخلق والإخلاص في العمل، وكانت تحرص دائمًا على مساعدة المرضى وزملائها، مشيرين إلى أنها كانت تتحمل ضغوط العمل بابتسامة وهدوء، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمته من خدمة للمرضى في ميزان حسناتها.

وأوضح مقربون من الأسرة أن الممرضة الراحلة تركت أبناءً يواجهون صدمة فقدان والدتهم، وسط دعوات من الأهالي والعاملين بالقطاع الصحي بالصبر والسلوان لأسرتها.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الوفاة، معربين عن حزنهم، ومطالبين بتوفير بيئة عمل أفضل للأطقم الطبية والتمريضية، في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها خلال أداء مهامهم اليومية.

واختتم المتابعون رسائلهم بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنها رحلت وهي تؤدي واجبها الإنساني في خدمة المرضى.