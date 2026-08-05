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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري تتعامل مع بلاغات عدد من المواطنين عن إلقاء مخلفات صرف صحي في قرية سمالوط

بفضل بلاغكم
بفضل بلاغكم
حنان توفيق

استجابةً لما رصده عدد من المواطنين من خلال مقطع فيديو وثّق واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري على الفور، تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، حيث تمت المعاينة العاجلة لموقع الواقعة على مصرف المحيط بالبر الأيسر، بناحية قرية سمالوط، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والتابعة لإدارة صرف شمال المنيا.

وتبين من المعاينة قيام أحد سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي في مصرف المحيط عند الكيلو (٢٥)، في مخالفة صريحة للقانون، تمثل اعتداءًا على المجرى المائي وتهدد البيئة والصحة العامة.

وعلى الفور، اتخذت هندسة صرف سمالوط كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف سائق جرار الكسح، وتم تحرير محضر رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦.

ويأتي ضبط مرتكب الواقعة تأكيدًا على مصداقية الوزارة وجديتها في التعامل مع البلاغات، وأن تحرير المحاضر لا يُعد إجراءًا شكليًا، بل يتبعه استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وصولًا إلى ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.

وتحمل هذه الواقعة رسالة واضحة إلى قائدي سيارات الكسح والحفارات والنقل، بأن السائق يُعد طرفًا أساسيًا في المخالفة حال مشاركته في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو المجاري المائية، وأن المسؤولية القانونية لا تقع على صاحب المخلفات وحده، وإنما تمتد إلى كل من يشارك في نقلها أو التخلص منها بالمخالفة للقانون. لذا تدعو الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمجاري المائية أو تعريضهم للمساءلة القانونية.

وجدير بالذكر أن عقوبة هذه المخالفة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين الواعين في رصد وتوثيق والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تمس المجاري المائية، كما تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية وصون الموارد المائية.

كما تنوّه الوزارة إلى أنه، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين، تقوم الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية يوميًا برصد المخالفات وتحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين، في إطار المتابعة المستمرة وإنفاذ القانون.

وفي حال تعرض المواطن المُبلِّغ لأي تعدٍ بسبب قيامه بالإبلاغ، يرجى التواصل عبر رقم الواتساب المخصص، للحصول على الدعم اللازم من أجهزة الوزارة خلال إجراءات تحرير محضر التعدي.

حمولتك مسؤوليتك… فلا تكن شريكًا في مخالفة تضر بمياه مصر.

#وزارة_الموارد_المائية_والري
#منظومة_حماية_المجاري_المائية

إنفاذ القانون مخالفة صريحة سيارات الكسح

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