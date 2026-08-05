أنواع غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

يعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكن تختلف أسبابه وتوقيت حدوثه حسب نوعه.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أنواع ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم الأولي

في هذا النوع، لا يوجد سبب محدد ومنفصل وراء ارتفاع ضغط الدم، مثل الكلى أو الهرمونات أو الأدوية أو الجهاز العصبي بل تتضافر عوامل عديدة كالتقدم في السن والوراثة والتاريخ العائلي زلرفعه وقد يتطور ارتفاع ضغط الدم الأولي تدريجياً مع مرور الوقت.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يؤدي وجود حالة طبية أو تناول دواء أو تعاطي مادة مُسببة للإدمان إلى ارتفاع ضغط الدم، غالباً خلال فترة قصيرة. ومن الأسباب الشائعة ما يلي:

انقطاع النفس الانسدادي النومي

تضيق الشريان الكلوي (ضيق الشرايين الكلوية)

الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، ومثبطات المناعة، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

الكحول أو النيكوتين أو المخدرات الترفيهية.

أنواع أخرى من ارتفاع ضغط الدم

قد تسمع أيضاً عن ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث في حالات معينة:

ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التوتر في العيادة

يكون ضغط دمك طبيعيًا في المنزل، ولكنه يرتفع في العيادة بسبب التوتر أو القلق من الموعد وقد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية قياس ضغط دمك في المنزل، أو قد يصف لك جهاز قياس ضغط الدم المتنقل لترتديه على مدار الساعة.

ارتفاع ضغط الدم المقنّع

يكون ضغط دمك طبيعياً في العيادة، ولكنه مرتفع في المنزل. قد يشتبه طبيبك في ذلك إذا ظهرت على قلبك أو كليتيك علامات تدل على تأثرهما بارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم الليلي

يرتفع ضغط الدم أثناء النوم ويمكن لجهاز مراقبة ضغط الدم المتنقل تحديد ذلك.

ارتفاع ضغط الدم المقاوم

يبقى ضغط دمك مرتفعاً على الرغم من تناولك ثلاثة أدوية على الأقل لضغط الدم، أو تحتاج إلى أربعة أدوية على الأقل لضغط الدم للحفاظ على السيطرة عليه.