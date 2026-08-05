رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح بالانتقال للنادي

أكد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، أن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة لإقناع النجم المصري محمد صلاح بالانضمام إلى الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب اطلع على معلومات وصور تعريفية عن النادي والمدينة قبل إتمام الصفقة.

وقال دوغان إن النادي أرسل إلى محمد صلاح مواد تعريفية، وبعد الاطلاع عليها رأى أن طرابزون سبور هو أكبر نادٍ يمثل مدينة في تركيا، مؤكدًا أن جماهير النادي تستعد لاستقبال تاريخي للاعب، مع توقعات بحضور نحو 20 ألف مشجع خلال مراسم تقديمه في مدينة طرابزون.

وأضاف رئيس النادي أن طرابزون سبور يمتلك القدرة على التعاقد مع أي لاعب في العالم عندما تتوافر الرغبة والإمكانات، مشددًا على أن إدارة النادي تستهدف بناء فريق قوي قادر على المنافسة على صدارة الدوري التركي في الموسم المقبل.

وتأتي تصريحات دوغان بعد إعلان طرابزون سبور توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمام النجم المصري إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.