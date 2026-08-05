فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي

يحقق الفيلم الفلسطيني «Thirteen in Gaza» أو (غزة 13)، للمخرج حسام أبو دان، إنجازا جديدًا بعد اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وأعلن المهرجان إدراج الفيلم ضمن برنامج "Centrepiece"، أحد أقسامه الرئيسية المخصصة للأعمال السينمائية العالمية البارزة، والذي يضم هذا العام 54 فيلمًا من 50 دولة.





ويعرف هذا البرنامج بتسليط الضوء على الأفلام التي تجمع بين القيمة الفنية والبعد الإنساني، إذ يمنحها منصة دولية أمام جمهور واسع من النقاد والمبرمجين والموزعين وصناع القرار في صناعة السينما.

ويأتي اختيار «غزة 13» في سياق حضور فلسطيني متزايد داخل مهرجان تورونتو خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت السينما الفلسطينية – الروائية والوثائقية – أكثر حضورًا في برمجته الرسمية، من خلال أعمال تنقل التجربة الفلسطينية وتقدّم سردًا إنسانيًا من قلب الواقع.

الفيلم يستكشف الحياة اليومية في قطاع غزة من منظور إنساني وشخصي، ويركّز على تجربة الأفراد في مواجهة التحولات الكبرى، بما يتماشى مع توجه المهرجان في الاحتفاء بالأعمال ذات الطابع المحلي والصدى العالمي.